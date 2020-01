Portici patrimonio Unesco, è ufficiale: approvata la candidatura

I Portici di Bologna sono la candidatura italiana alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco per il 2020: è quanto ha deliberato il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, riunito questa mattina presso la sede del ministero dei beni culturali.



“Un grande e meritato traguardo per Bologna – dichiara il Sindaco Virginio Merola – un risultato di tutta la città. Bologna, ancora una volta, ha saputo esprimere il suo carattere più profondo: la capacità di collaborare assieme e uniti per la nostra città. Ringrazio l’Amministrazione comunale, gli assessori impegnati in questo imponente lavoro e tutti gli uffici il cui apporto è stato e sarà determinante”.

Questo è tuttavia solo un primo passo, seppure essenziale, per il cammino verso la nomina di patrimonio Unesco. Altra tappa importante sarà il meeting mondiale che si svolgerà a Fuzhou, in Cina, dal 29 giugno al 9 luglio prossimi.