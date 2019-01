Portici patrimonio Unesco, il sindaco: "Non molliamo"

I portici di Bologna patrimonio Unesco. Se ne parla da tempo. E sul riconoscimento "non molliamo la presa, forti anche del lavoro fatto nel precedente mandato". Lo assicura nella sua newsletter settimanale il sindaco di Bologna, Virginio Merola.

"Ormai pienamente avviata la macchina della candidatura dei portici di Bologna a patrimonio Unesco. Ho costituito un gruppo di lavoro tecnico che si occupera' della redazione del dossier che in due anni portera' la candidatura al responso finale", riferisce il primo cittadino. "Per il 2021 contiamo quindi di sapere se uno dei simboli di Bologna per eccellenza, 42 chilometri di portici di diverse epoche storiche, avra' questo prestigioso riconoscimento. E sara' tutta la citta' a provarci", conclude.

(Dire)