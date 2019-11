Candidatura Portici Unesco, Merola: "Comunque vada ce ne prenderemo cura"

Una vera e proprio "cabina di regia", espressione di tutta la comunità bolognese, che oggi ha firmato il Protocollo d'intesa, un piano di gestione dei Portici per la promozione della candidatura a patrimonio dell'Unesco.

I siti patrimonio mondiale devono dotarsi un piano di gestione finalizzato a preservare il bene. Quindi Comune, Sovrintendenza, Regione, Università, Arcidiocesi, fondazioni bancarie, Camera di Commercio, Acer e persino i Carabinieri sono inseriti nella cabina di regia che ha sottoscritto questa mattina a Palazzo D'Accursio il Protocollo.

Dodici i tratti candidati e uno studio dettagliato, con mappatura, di tutti i portici della città, 62 km in tutto, di cui 40 nel centro storico.

"Comunque vada ci impegniamo a curare il Portici di Bologna" ha detto il sindaco Virginio Merola anche perchè, una volta inseriti nella lista, si può partecipare a bandi, ovvero ottenere finanziamenti ad hoc. Inoltre nella manovra è inserito il Bonus facciata con "una detrazione del 90% della spesa per recupero e il restauro delle facciate degli edifici - continua il sindaco - quindi si potrà intervenire sui portici del centro, della periferia e su San Luca".

Ma come tenerli puliti? "Abbiamo mille anni di storia, quindi abbiamo deciso di tenere puliti portici - ha detto il rettore dell'Alma Mater Francesco Ubertini - da un anno abbiamo stipulato un contratto, con un intervento continuo di pulitura, si va a ondate, lavorano tutti i giorni e noi continueremo".

Cadidatura Unesco: gli step

Dopo la stesura definitiva di un Dossier che verrà sottoposto alla valutazione del Consiglio Direttivo della Commissione Italiana per l'Unesco (CNIU), si saprà il sito candidato per l'Italia nel 2021.

I tratti candidati

Da via Zamboni a San Luca, dal Pavaglione con piazza Maggiore al quartiere Barca, ossia 12 tratti porticati. E poi via Santa Caterina, via Santo Stefano e piazza della Mercanzia, via Galliera e via Manzoni, strada Maggiore, Baraccano, portico della Certosa, piazza Cavour e via Farini, Forno del pane. Fuori dal centro, il Treno della Barca che rappresenta "il più grande intervento urbanistico realizzato nella prima periferia bolognese nel secondo dopoguerra.

