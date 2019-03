Candidatura portici UNESCO: oggi la presentazione alla città

Presentata alla città la candidatura dei portici a patrimonio dell’umanità UNESCO. Nelle scorse settimane si sono svolti incontri preliminari con istituzioni cittadine e stakeholder, in preparazione alla prossima fase di ascolto e di confronto finalizzata a fissare gli impegni per il piano di gestione della candidatura. Sono stati coinvolti nel processo di candidatura le Biblioteche e i Musei del Comune di Bologna, fonte preziosa di conoscenza e documentazione sulla storia della città. Il loro contributo si affianca a quello dei ricercatori dell'Università di Bologna, e saranno entrambi di fondamentale importanza per restituire nel dossier la complessità del legame fra la città e i portici, elemento determinante per la forma urbana, ma anche per lo sviluppo civico bolognese.

L'assessore con delega al progetto della candidatura dei portici a patrimonio dell’umanità UNESCO, Valentina Orioli, ha aperto il convegno di oggi 14 marzo. Sono intervenuti inolte Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato per i Beni e le attività culturali, Francesca Riccio dell’ufficio Unesco del Ministero per i beni e le attività culturali e Marco Valle in rappresentanza della Fondazione LINKS che affianca il Comune di Bologna nel percorso della candidatura. Procedono infatti spediti i lavori per l'elaborazione del dossier di candidatura dei portici a patrimonio dell’umanità UNESCO, da presentare al Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac) il prossimo settembre. Il Comune è in contatto sempre più attivo e in stretta collaborazione con il Mibac e con i suoi organi periferici.

Parallelamente i consulenti di LINKS hanno effettuato alcuni sopralluoghi in città per perfezionare la selezione dei tratti che faranno parte della “core-zone” della candidatura.

Il gruppo di lavoro tecnico, costituito a gennaio scorso dalla Giunta su proposta del Sindaco Virginio Merola, si è riunito per monitorare tutte le azioni, in corso o in previsione, in merito alla candidatura dei portici.

Sostenere la candidatura su Facebook

La pagina Facebook del Comune di Bologna lancia una iniziativa di sostegno a questa grande sfida: da giovedì 14 marzo, infatti, è possibile personalizzare la foto del proprio profilo Facebook con il logo appositamente realizzato da due allievi dell’Accademia di Belle Arti sotto la guida del professor Danilo Danisi e scaricabile nella gallery qui sotto per essere condiviso ovunque. Un gesto semplice per sostenere tutti insieme, dal basso, il cammino verso un riconoscimento così prestigioso.

Come fare