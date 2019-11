VIDEO| Cura dei Portici, Ubertini: "Abbiamo mille anni di storia, li terremo puliti"

Da via Zamboni a San Luca, dal Pavaglione con piazza Maggiore al quartiere Barca, ossia 12 tratti porticati. E poi via Santa Caterina, via Santo Stefano e piazza della Mercanzia, via Galliera e via Manzoni, strada Maggiore, Baraccano, portico della Certosa, piazza Cavour e via Farini, Forno del pane. Fuori dal centro, il Treno della Barca che rappresenta "il più grande intervento urbanistico realizzato nella prima periferia bolognese nel secondo dopoguerra.

Una vera e proprio "cabina di regia", espressione di tutta la comunità bolognese, che oggi ha firmato il Protocollo d'intesa, un piano di gestione dei Portici per la promozione della candidatura a patrimonio dell'Unesco.

I siti patrimonio mondiale devono dotarsi un piano di gestione finalizzato a preservare il bene. Quindi Comune, Sovrintendenza, Regione, Università, Arcidiocesi, fondazioni bancarie, Camera di Commercio, Acer e persino i Carabinieri sono inseriti nella cabina di regia che ha sottoscritto questa mattina a Palazzo D'Accursio il Protocollo.