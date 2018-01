Portieri del Bologna FC 1909 in… parata a Castel Guelfo The style outlets!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Castel Guelfo, 26 gennaio 2018 – Castel Guelfo The Style Outlets si tinge ancora una volta di rossoblù: nella serata di mercoledì 31 gennaio, a partire dalle ore 18, i quattro custodi della porta del Bologna Fc 1909 saranno ospiti presso il Bologna Fc 1909 Temporary Store recentemente inaugurato. Tifosi e fan avranno la possibilità di incontrare i portieri della rosa bolognese Antonio Mirante, Angelo Da Costa, Antonio Santurro e Federico Ravaglia, per conoscere i giocatori, regalarsi una foto insieme a loro e un autografo. Il Bologna Fc 1909 temporary store sarà aperto presso Castel Guelfo The Style Outlets fino all’11 febbraio 2018, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20:30.