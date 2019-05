In soffitta le vecchie 'buchette': al via le nuove installazioni

Via le vecchie cassette della Posta. Le nuove installazioni, sono già iniziate nei comuni di Lizzano in Belvedere, Grizzana Morandi e Castel d’Aiano, serviti dal Centro di Distribuzione di Porretta, e presto interesseranno altre realtà del territorio, come Gaggio Montano e Castel di Casio.

Poste Italiane ha avviato nelle aree dei Piccoli Comuni il progetto “decoro urbano” che prevede, tra le altre iniziative, la sostituzione e la manutenzione straordinaria delle cassette postali.

Le storiche cassette rosse sono comparse nel 1961 nelle nostre città.