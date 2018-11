Reddito di inclusione: altre 744 famiglie tra i nuovi poveri bolognesi

L'introduzione del Reddito di solidarietà (Res) e del Reddito di inclusione (Rei) ha consentito al Comune di intercettare 744 nuovi nuclei familiari, che prima non erano in carico ai servizi sociali.

Maria Adele Mimmi, capo dell'area Welfare di Palazzo D'Accursio ha riferito in commissione a Palazzo D'Accursio che sono 1.119 le pratiche già autorizzate per l'erogazione di Res e Rei: in 375 casi si tratta di famiglie che erano già seguite dai servizi comunali, mentre 744 sono entrate in carico "in relazione all'accesso alla misura". Questo ha consentito di "intercettare una fascia molto povera di popolazione", spiega Mimmi, visto che "parliamo di dichiarazioni Isee molte basse e di famiglie con carichi assistenziali, in particolare sui minori, rilevanti".

L'aver raggiunto queste "744 nuove famiglie è certamente un dato rilevante- aggiunge la dirigente- ma vuol dire anche che la misura è ben diversa dai contributi economici che prima il Comune era in grado di sostenere". Questo, aggiunge Mimmi, senza dimenticare che "certamente nei percorsi avviati con le famiglie è stato rilevante aver intrecciato le misure di sostegno economico con quelle di formazione e inserimento lavorativo garantite dal Fondo sociale europero".

Nel dossier povertà pubblicato il mese scorso, è risultato che a Bologna solo un giovane su dieci vorrebbe una misura equiparabile al reddito di cittadinanza, ma di questi, il 45% ha dichiarato di avere difficoltà a far quadrare i conti a fine mese.

