Pranzo di Ferragosto per i meno fortunati: quest'anno tutti al Battiferro

Torna il tradizionale pranzo di Ferragosto: quasi 250 persone senza fissa dimora e con problemi economici pranzano insieme in uno dei giorni in cui maggiormente si avverte la solitudine e il silenzio delle città. Quest’anno tutti alle Cucine Popolari di via del Battiferro.

Il pranzo del 15 agosto è allestito in un modo nuovo, in una cornice diversa ma con la stessa voglia e con altrettanto entusiasmo che da anni, Civibo Cucine Popolari, Caritas, e Camst, sanno regalare alle tante bocche affamate di sorrisi e di buoni alimenti, lontani dalle baraonde vacanziere.