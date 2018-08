Ferragosto, il tradizionale pranzo per i senza dimora si sposta al Battiferro

Come da tradizione, nel giorno di Ferragosto quasi 250 persone senza fissa dimora e con problemi economici potranno pranzare insieme in uno dei giorni in cui maggiormente si avverte la solitudine e il silenzio delle città. Quest’anno però, c'è una novità la location non sarà quella solita del cortile di Palazzo D’Accursio: problemi logistici e ritardi nell’organizzazione hanno impedito che il salotto architettonico del palazzo del comune potesse ospitare l’ormai consueto appuntamento di cibo e condivisione con chi vive i giorni dell’anno senza avere più la possibilità di distinguerli.

La macchina della solidarietà, con non poche difficoltà, ha dirottato tavoli, pietanze, cuochi e stoviglie in un altro importante monumento della città, quello che più di altri, ormai da tre anni, è simbolo e sinonimo di cibo, condivisione e accoglienza: le Cucine Popolari di via del Battiferro . Il pranzo del 15 agosto sarà allestito in un modo nuovo, in una cornice diversa ma con la stessa voglia e con altrettanto entusiasmo che da anni, Civibo Cucine Popolari, Caritas, e Camst, sanno regalare alle tante bocche affamate di sorrisi e di buoni alimenti, lontani dalle baraonde vacanziere. Appuntamento mercoledì 15 Agosto, alle ore 12.30 presso il Circolo Cento Passi via del Battiferro 2.