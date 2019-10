Pratello: sequestrate 400 bottiglie di birra, multe salate agli abusivi

Un deposito in un appartamento di via del Pratello e un nascondiglio tra i cespugli di Piazza San Francesco. Sono state sequestrate oltre 430 bottiglie di birra e denunciato un venditore abusivo con due verbali per più di ottomila euro. Nell’attività è stata impegnata la Polizia Commerciale insieme al reparto territoriale Porto-Saragozza.



Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, a seguito di segnalazioni di cittadini, la Polizia Locale ha accertato l’attività di un abusivo che si riforniva in uno stabile di via del Pratello. Gli agenti hanno scoperto nell’appartamento un vero e proprio deposito alimentare abusivo con un frigorifero pieno di bottiglie di birra e borse già pronte per la vendita che veniva effettuata nella zona. Per l’uomo sono scattati due verbali per un totale di oltre ottomila euro, il frigorifero è stato sequestrato insieme a 270 bottiglie di birra.



Nella serata di sabato la Polizia Locale, sempre nell’ambito dei controlli mirati al contrasto del commercio abusivo, ha scoperto un nuovo deposito abusivo di birre, confezionate in borse da dieci bottiglie l’una, questa volta nascoste tra i cespugli di Piazza San Francesco: ne sono state sequestrate in tutto 162.

Sempre nella stessa zona, era stato arrestato per commercio abusivo e spaccio di stupefacenti un cittadino bengalese di 26 anni cheaveva cercato dapprima di vendere birra, poi hashish ai Carabinieri in borghese della Bologna Centro in servizio anti-degrado, in collaborazione con la Polizia Locale.