Rissa al carcere minorile del Pratello: ferito un agente

Nella serata di ieri, 10 febbraio, presso l'Istituto Penale per Minorenni di Bologna, in via del Pratello, si è scatenata una rissa tra alcuni detenuti maggiorenni, all'interno delle sezioni detentive. Lo denuncia FP CGIL riferendo che l'episodio si è verificato durante le fasi

di rientro dei detenuti presso le proprie camere, dopo la cena.

"Ancora ignote le motivazioni che hanno portato al verificarsi di tale episodio - commenta la FP CGIL di Bologna - ma rimaniamo sconcertati dal coinvolgimento di un poliziotto penitenziario, rimasto ferito a seguito del suo intervento per sedare la lite in corso". L'agente è stato curato al Pronto Soccorso ed è stato dimesso con sette giorni di prognosi.

Il sindacato auspica "che vengano adottati i necessari provvedimenti a tal riguardo e che vengano poste in essere tutte le azioni utili che possano arginare eventuali reiterazioni, a tutela dell'incolumità psico-fisica degli operatori - quindi - ancora una volta si deve purtroppo sottolineare, come la presenza di detenuti maggiorenni ristretti all'interno degli Istituti per minori, comporti molto spesso il verificarsi di episodi come quello accaduto nella serata in questione, riteniamo infatti che la presenza di detenuti maggiorenni, che possono permanere negli istituti per minori fino all'età di 25 anni, sia un aspetto che influisce molto negativamente sulle dinamiche interne in questo tipo di Istituti"-

FP CGIL esprime "piena solidarietà e vicinanza al poliziotto penitenziario, con un augurio di pronta guarigione".