Offre birra ai Carabinieri in borghese, scoperto deposito al Pratello

E' stato arrestato per commercio abusivo e spaccio di stupefacenti un cittadino bengalese di 26 anni che ieri sera ha cercato dapprima di vendere birra, poi hashish ai Carabinieri in borghese della Bologna Centro in servizio anti-degrado, in collaborazione con la Polizia Locale.

"E' un fenomeno conosciuto quello dell'abusivismo commerciale - ha detto il comandante Claudio Corda ai cronisti, le forze dell'ordine infatti sospettavano che - queste persone, oltre a vendere birra, vendessero anche stupefacenti, ma non avevamo ancora avuto riscontri, oggi è stato accertato".

L'uomo, con precedenti specifici, era già stato multato in passato ed è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish, mentre 18 bottiglie di birra, sono state rinvenute in Piazza San Francesco. I militari però hanno deciso di estendere la perquisizione nell'abitazione del 26enne, in via del Pratello, dove era stato allestito un vero e proprio deposito: sono state sequestrate 633 bottiglie di birra. Sono scattate le manette e una sanzione amministrativa di 5.164 euro.

Sempre in serata, un cittadino bengalese di 33 anni, con precedenti specifici, è stato denunciato per spaccio in flagranza in via del Pratello: aveva appena ceduto 1,5 grammi di hashish, mentre in tasca ne aveva altri 7 grammi.

La Polizia ieri sera alle 22 in via di Corticella ha controllato e denunciato per spaccio e ricettazione un cittadino tunisino di 41 anni che si era liberato di un involucro contenente 2,66 grammi di cocaina. Addosso anche poca eroina, oltre a uno smartphone e una tessera sanitaria di proprietà di terze persone.