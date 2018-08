Raccolta firme Prati di Caprara: al via l'istruttoria

"Il primo passo verso un’istruttoria pubblica in merito alla previsioni di pianificazione urbanistica con particolare riferimento alla zona dallo stadio comunale ai Prati di Caprara è compiuto". Lo scrive il 'Comitato Rigenerazione no speculazione' che ha ricevuto comunicazione dell’esito positivo del controllo sulla regolarità delle firme relative alle richiesta di indizione dell’istruttoria pubblica, svolto dagli uffici comunali, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e 39, comma 7, del regolamento sui diritti di partecipazione e informazione dei cittadini.

Del totale di 2523 firme autenticate depositate solo 4 sono risultate non valide (2 non leggibili e 2 doppie): le 2519 firme valide sono composte da 2132 residenti e 387 non residenti, che hanno dichiarato un recapito, un luogo di studio o di lavoro nel Comune di Bologna. La residenza è stata accertata dagli uffici per 2132 soggetti, che da soli garantivano il superamento del quorum minimo delle firme (almeno duemila).

Prende quindi avvio l'iter istruttorio consiliare per la verifica di compatibilità della richiesta: la prima udienza della commissione consiliare "Affari generali e istituzionali" è convocata per il 31 agosto alle ore 9.30 alla Sala Imbeni di Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6, in forma congiunta con la commissione consiliare territorio ed ambiente, con il seguente odg: “Avvio dell'iter istruttorio volto a fornire al Consiglio Comunale utili elementi di valutazione per la decisione in ordine all'indizione dell'istruttoria pubblica in merito alle previsioni attinenti la pianificazione urbanistica del Comune di Bologna con particolare riferimento all'area territoriale che si estende dallo Stadio Comunale fino ai Prati di Caprara (P.O.C. relativo alla zona Prati di Caprara - Est e Ovest - e le attuali previsioni urbanistiche per l’area del CIERRBI in Via Marzabotto n.24) - ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Comune di Bologna”.