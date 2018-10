L'abbraccio ai Prati di Caprara - VIDEO

"Ci troviamo per darci la mano attorno ai #PratidiCaprara, il più grande polmone verde di Bologna minacciato dalla speculazione - così si legge nella descrizione dell'evento - un grande girotondo, il più grande mai visto a Bologna, per difendere un nostro grande bene comune e chiedere al Comune di Bologna la modifica del POC che ne prevede l’abbattimento".



A soli 500 metri da P.ta San Felice, su l’ex zona militare lasciata all’abbandono, ai #PratidiCaprara la natura ha regalato alla città un grande polmone verde, 45 ettari di #bosco spontaneo che tutti i giorni spontaneamente aiutano ad abbassare inquinamento e alte temperature, oltre a rappresentare il rifugio di specie animali e vegetali.

La protezione e l’incremento di ecosistemi boscati dovrebbe essere tra i principali obiettivi di un comune lungimirante. Ma su quest’area, già tanto inquinata, i progetti sono altri e la precedente amministrazione ha preparato il terreno per una grande lottizzazione inquadrandola nel POC (Piano Operativo Comunale) all’interno di una manovra definita “Rigenerazione di patrimoni pubblici”.

Far tabula rasa di una ricchezza come un bellissimo bosco, per lasciare posto alla costruzione di spazi commerciali, palazzi, uffici oltre a una scuola, non può passare per rigenerazione, è piuttosto una degenerazione.

E la prospettivaa di ripiantare un giardino di 20 ettari lungo fascia di rispetto dei canali Ravone e Ghisigliera, (contro i 45 di bosco che abbiamo già) non è un regalo, ma solo un obbligo previsto dalla legge (non si può costruire lungo gli argini dei fiumi).

Questo progetto lede gravemente il diritto al benessere e alla salute di tutti i cittadini, soprattutto quello dei bambini in età scolare, in nome di interessi economici.

Il territorio comunale è costellato di edifici e luoghi in abbandono che possono essere recuperati per edilizia popolare e scuole e servizi per soddisfare tutte le necessità. Il famoso consumo di suolo zero.

L’abbattimento è già iniziato come in uno dei peggiori incubi, ma noi pensiamo a un grande girotondo, il più grande mai visto a Bologna, con le famiglie e gli alunni Rete dei Comitati dei Genitori delle scuole di Bologna e l’adesione di moltissime associazioni cittadine".

Hanno aderito a oggi:



Amiss Mediatrici Interculturali, ANER, Animal Liberation

ANPI Lame

ANPI Pratello

ANPI Santa Viola Sezione Mario Ventura

Arci Bologna

Arena Orfeonica Di Broccaindosso

Aria Pesa

Arte Migrante Bologna

Arvaia

Bologna Pedonale

Borgo Mondo

Camilla :: emporio di comunità

CampiAperti - Associazione per la Sovranità Alimentare

Centro Sociale della Pace

Centro UPM

Circolo Ravone

Cittadini per l'Ambiente di Casalecchio di Reno

Comunità Capi del Gruppo Scout Bologna 5

Comitato BECCO

Comitato bolognese Scuola e Costituzione

Comitato per la Salute del Basso Ferrarese

Consulta della Bicicletta di Bologna

Donne in nero - Bologna

Duende - Centro Studi Danza

Fit4Fun - Divertirsi restando in forma

GasBo – Gruppo di Acquisto Solidale di Bologna

Giovani danzatori bolognesi :)

Greenpeace Gruppo Locale di Bologna

Gruppo Scout Agesci Bologna 7

I saltafossi

ITALIA NOSTRA BOLOGNA

Làbas

La Palestra del Cuore

Laici Missionari Comboniani Bologna

L'Altra Babele Promozione Sociale

LAV Bologna

Legambiente Bologna

Libertà e Giustizia Bologna

Link Bologna - Studenti Indipendenti

Monte Sole Bike Group FIAB

Movimento Ossigeno

Movimento per la Decrescita Felice - Gruppo Bologna

Oasi dei Saperi odv

Parrocchia di Cristo Re

Planimetrie Culturali

Rider's Academy

Rete dei Comitati dei Genitori delle scuole di Bologna

Rusko - Riparo Uso Scambio Comunitario

Salvaiciclisti-bologna

Salvare Gli Orsi Della Luna

Salviamo il Navile

San Lazzaro in Transizione SLiT

Velostazione Dynamo Bologna

Terra Di Nettuno

Terra di Tutti Film Festival

Trekking Italia

Tpo

USB

VAG61

20 Pietre

WWF Bologna



"Abbiamo ricevuto il sostegno di diverse forze politiche, e adesioni ufficiali all'abbraccio di"

Coalizione Civica Bologna

Possibile

Radicali Bologna - Associazione radicale di Bologna Piero Capone