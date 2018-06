Prati di Caprara est, il bosco conteso primo nei luoghi del cuore Fai

Per votare c'è tempo fino a fine novembre, quindi la classifica potrà ancora cambiare, ma per ora il bosco spontaneo dei Prati di Caprara est registra temporaneamente un punto a suo favore. E' infatti prima in classifica nei luoghi del cuore Fai -Fondo ambiente italiano- la petizione avviata dal comitato Rigenerazione no speculazione per salvare l'area verde dal progetto di riqualificazione del Comune di Bologna.

La petizione infatti a oggi ha raccolto oltre 6500 firme, balzando in testa nella classifica provvisoria, davanti a luoghi come il Castello aragonese di Taranto e il Trabucco turchino di San vito Chietino. Il concorso, istituito dal Fai per valorizzare e sensibilizzare alla conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale dello Stivale, andrà però avanti fino a novembre.

Intanto, da pochi giorni si è consumato l'ennesimo botta e risposta tra il comitato che difende l'area verde e Palazzo D'Accursio, a causa degli ordigni bellici ritrovati nel sottosuolo. Per il Comune è la riprova del fatto che l'area debba essere interamente disboscata per la bonifica, mentre il comitato sostiene che non si debba procedere se l'area diventasse definitivamente e integralmente un parco urbano. Sul comparto è da tempo definito un Poc, piano operativo comunale, dove è prevista la costruzione di una scuola, alloggi, strade e uffici.