Prati di Caprara Est, rinvenuti ordigni e armi: bonifica sospesa

Nell’area dei Prati di Caprara est, nel corso dei lavori di bonifica bellica realizzati da una ditta incaricata dall’Agenzia del Demanio, sono stati ritrovati alcuni materiali esplosivi di residuati bellici.

A darne notizia è il Comune di Bologna, che nell'area ha licenziato un piano per la costruzione di edifici, tra cui anche un polo scolastico, un progetto molto contestato dal comitato che invece difende il verde spontaneo dell'area ex militare. In particolare -spiega la nota di Palazzo D'Accursio- si tratta di "granate, mine antiuomo, bombe a mano e da mortaio, fucili da guerra e uno spezzone di bomba d’aereo".

Per questo motivo, la bonifica bellica è stata sospesa in attesa dell’intervento delle autorità militari. Questo congela di fatto le ruspe, ma potrebbe non essere una buona notizia per i comitati, poiché l'ipotesi che ha portato Comune e operai a disboscare un'ampia parte dell'area muoveva proprio dal presupposto che ci fossero ordigni e residuati bellici sotterrati.