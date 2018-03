Incendio ai Prati di caprara, ustioni per un 41enne

La Polizia sta effettuando accertamenti per capire la natura dell'incendio che, nella notte, ha portato al ferimento di un 41enne senza fissa dimora, rimasto ustionato seriamente alle mani e, per questo, ricoverato nel vicino ospedale Maggiore.

I fatti si sono svolti nell'area dei Prati di Caprara, intorno alle 01:30. Un addetto Hera, impiegato nelle vicinanze del luogo sovente rifugio per senza fissa dimora, ha notato un bagliore, rivelatosi poi un vero e proprio incendio di sterpaglie, con l'uomo in difficoltà a poca distanza.

Arrivati Vigili del fuoco e Polizia, i primi hanno avuto in breve tempo ragione delle fiamme, mentre la vittima, cittadino rumeno, è stata prima medicata e poi portata in ospedale. Sul posto sono in corso accertamenti da parte della Polizia scientifica e della Squadra mobile di Bologna.