Prati di Caprara, ruspe al lavoro, è polemica: 'Chi ha dato autorizzazione?'

Le ruspe avrebbero iniziato a lavorare sui Prati di Caprara. A dare l'annuncio-denuncia il comitato Rigenerazione No speculazione che da diversi mesi si batte per la realizzazione di un parco nella ex area militare. L'area interessata dai lavori è quella tra le vie Emilia Ponente e Saffi, dove sono iniziati alcuni lavori per la realizzazione di una strada di accesso.

A fare eco alla denuncia è una interrogazione di Coalizione Civica in Consiglio, che chiede in sostana chi abbia autorizzato l'inizio dei lavori. L'area è oggetto di dibattito perché rientrante nei piani di riqualificazione di Palazzo D'Accursio con un progetto di bonifica del suolo e della costruzione di un polo scolastico, con annesse aree residenziali. Un piano osteggiato dal comitato che chiede, con l'appoggio di Coalizione civica, di destinare l'area a verde pubblico, e a sopporto del quale sono state raccolte oltre 3mila firme.