Prati di Caprara, ordigni bellici disinnescati dal Genio: il comitato ironizza

Il Genio ferroveri dell'Emilia Romagna ha provveduto nella giornata di ieri a mettere in sicurezza e disinnescare alcuni residuati e ordigni bellici trovati nei mesi scorsi nel cantiere dei Prati di Caprara.

Non si è trattato di bombe aeree o di ordigni potenti, ma proiettili e armi leggere come mortai e granate. unica eccezione un vettore di razzo tedesco, anch'esso bonificato. Per l'occasione è comunque scattato il protocollo di sicurezza e, unitamente al Genio, anche personale della Polizia Municipale e della Croce Rossa è intervenuto.

Tutta l'attività non ha risparimato le ironie via social del comitato Rigenerazione No Speculazione, che da tempo si oppone con forza alle attività di scavo, dovute alla costruzione di una scuola, preliminare a un progetto urbanistico destinato a costruire edifici per metà dell'area oggi verde.