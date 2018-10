Sicurezza, il prefetto Patrizia Impresa andrà nei quartieri

I Presidenti dei sei Quartieri della città, gli assessori Susanna Zaccaria e Alberto Aitini, con delega ai quartieri e alla sicurezza urbana integrata, il Capo di Gabinetto del Comune di Bologna, Valerio Montalto, e il Comandante della Polizia Municipale, Romano Mignani, sono "saliti" questa mattina a Palazzo Caprara per un incontro con il prefetto Patrizia Impresa.

Obiettivo, illustrare le principali caratteristiche dei quartieri della città e i temi più segnalati dai cittadini sul fronte della sicurezza. Quello di stamattina è solo il primo appuntamento: il Prefetto ha infatti manifestato l’intenzione di recarsi nei sei quartieri per conoscere sempre meglio il territorio e per approfondire le diverse criticità.

L’obiettivo è infatti quello di affrontare problemi specifici attraverso lo strumento di patti per la sicurezza che vedano protagonisti, oltre al Comune, i singoli Quartieri, per un’azione congiunta e per la promozione di interventi per la sicurezza e la maggiore vivibilità del territorio.