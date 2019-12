Si denuda e urina sul muro della Prefettura: multa da 5mila euro

E' stato sanzionato per atti osceni un milanese di 44 anni, volto noto in città, sorpreso ieri mattina alle 10 da una pattuglia della Polizia a denudarsi e a urinare sui muri di palazzo Caprara, sede della Prefettura, in piazza Roosvelt.

L'uomo, che dovrà pagare una multa da 5mila euro, è conosciuto alle forze dell'ordine. Martedì sera infatti era stato denunciato perchè pretendeva di passare la notte all'interno del Pronto Soccorso del Sant'Orsola. Al rifiuto degli operatori sanitari, era diventato molesto, rimediando così una denuncia per minacce.