Colti da una violenta grandita a 1100 metri: interviene il Soccorso Alpino

Un’escursione sul sentiero 320 in località Premilcuore senza controllare la situazione meteo. Un uomo di 56 anni residente a Bologna e una donna di 19 anni residente in provincia ieri in tarda mattinata si sono avventurati sul sentiero CAI parte di Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena. Attrezzati, con abbigliamento e scarpe idonee, giunti in zona Monte Finestrone, a

quota 1100 m sono stati colti da una violentissima grandinata, hanno trovato riparo nei pressi di una legnaia, e qui hanno chiesto aiuto al 112.

Erano circa le 17,30, quando è scattato l’allarme. La squadra in pronta disponibilità del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco, attivata dai Carabinieri, si è diretta nella zona indicata. Nel frattempo i dispersi sono stati contattati

telefonicamente dal Capo Squadra che li guidava verso il sentiero 317, mentre il violento temporale era ancora in atto. Gli escursionisti sono state individuati intorno alle 18,45, fortunatamente illesi. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia di Carabinieri.