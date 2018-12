Presepe Corte Isolani: è firmato Dimitrov e anticipa "Nativity"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Tra le tante iniziative che stanno accendendo l'atmosfera natalizia in città, da questa settimana è possibile ammirare anche il presepe artistico di Corte Isolani, una realizzazione inedita ed originale di Ivan Dimitrov. Lo scultore ha preso spunto da alcuni quadri rinascimentali di Botticelli per realizzare la maestosa scenografia di un antico tempio all'interno della quale ha ambientato il gruppo della Natività. Ivan Dimitrov, noto per i suoi presepi ispirati a dipinti degli antichi Maestri, anticipa in questo modo la Grande Mostra Nativity che dopo il successo dello scorso anno sarà ripetuta a Palazzo Isolani dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. info : 329 2269750