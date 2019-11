'Sigillum magnum' al presidente portoghese: il 13 novembre Sergio Mattarella in città

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 13 novembre è atteso a Bologna per assistere alla cerimonia di conferimento del Sigillum Magnum al presidente della Repubblica Portoghese, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa che si svolgerà alle 15 all'Aula absidale di Santa Lucia dell'Università di Bologna. Si tratta di un riconoscimento conferito dall'Università di Bologna per iniziativa del Magnifico Rettore a personalità che si sono distinte nel mondo della cultura e della politica.

De Sousa sarà ospite dell'Ateneo e terrà una lezione magistrale nell'Aula Absidale di Santa Lucia. Dopo la cerimonia, il presidente Rebelo de Sousa si incontrerà con il sindaco Virginio Merola per una passeggiata nel centro della città fino a Palazzo d'Accursio dove firmerà in Sala Rossa il Libro d'Onore. Alle 17.25 il Presidente de Sousa incontrerà alcuni studenti dell'Alma Mater presso la Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio.

Il Capo dello Stato e il presidente portoghese saranno alle 16.30 presso la Caserma Manara, sede del comando regionale dei Carabinieri dell'Emilia-Romagna, per la cerimonia di commiato.

VIDEO| Il Presidente Mattarella in città

Chi è Marcelo Rebelo de Sousa

Si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Lisbona e dopo un Dottorato di ricerca in Scienze giuridico-politiche nel 1985, è diventato professore ordinario di scienze giuridiche-politiche.

È stato uno dei fondatori, nel 1974, del Partito Democratico Popolare di cui è stato capo, dal 1996 al 1999.

Come giornalista, ha partecipato alla fondazione il settimanale Expresso nel 1973, e ha diretto la rivista Semanário, un giornale di cui è stato anche socio fondatore. E' stato commentatore radiofonico e volto televisivo molto amato, leader indiscusso del pubblico.

E' stato membro del Consiglio di Stato portoghese e, eletto Presidente del Portogallo il 24 gennaio 2016, ha avuto e continua ad avere ruolo fondamentale nel rilancio economico e politico del Portogallo in Europa.