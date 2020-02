Presidio in piazza Scaravilli per lo studente arrestato: "Vogliamo il rilascio di Patrick subito" | VIDEO

Dopo il presidio in piazza Maggiore ieri, un altro stasera in piazza Scaravilli, in zona universitaria, per lo stesso motivo: chiedere libertà per Patrick Zaky. "Stiamo cercando di fare qualcosa ogni giorno per mantenere viva l'attenzione - dice Francesca Santoro di Amnesty Bologna - saranno sempre mobilitazioni come questa, e in piùAmnesty si vuole mobilitare anche a Roma per sollecitare il governo italiano".

Oltre agli attivisti dell'associazione, tanti studenti hanno aderito al presidio indetto dal collettivo universitario Link Bologna e Adi, l'associazione dei dottorandi dell'Università. "Patrick libero, vogliamo il rientro immediato di Patrick in Italia - dice Giada Rossi, che frequenta il master in studi di genere Gemma con Zaky - vogliamo soprattutto che si apra un'indagine per capire cosa è successo nelle 24 ore in cui era scomparso e non si avevano sue notizie".