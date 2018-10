100 agenti in campo per Forza Nuova, il questore: 'San Domenico, piazza presidiabile'

"Ci siamo attrezzati nella maniera più adeguata possibile, sperando ovviamente che prevalgano la ragionevolezza e la civilta' dei manifestanti". Il questore di Bologna, Gianfranco Bernabei, si prepara a un pomeriggio complicato per la manifestazione che Forza Nuova terrà in piazza San Domenico.

Mentre il Comune ha fatto sapere di non essere stato coinvolto nella concessone al partito di Roberto Fiore della piazza per un sit-in, il questore afferma: "Noi abbiamo il dovere di garantire a tutti il diritto di manifestare, nel rispetto della legalità, e la piazza scelta in realtà è stata l'epilogo di una trattativa che si è protratta per alcuni giorni. Abbiamo ritenuto che fosse quella meglio presidiabile dal punto di vista tecnico e quindi per noi anche più congeniale", spiega Bernabei, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della cerimonia per il 28esimo anniversario dell'uccisione di Primo Zecchi, una delle vittime della Uno bianca.

Il dispositivo predisposto dalla Questura prevede di impiegare "abbondantemente oltre i 100 uomini, quindi- conclude Bernabei- cercheremo di vigilare affinche tutto si svolga nella maniera migliore". (dire)