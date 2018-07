'No alla privatizzazione di Hera': presidio sindacati in Comune

Siamo qui per cercare di fermare, o almeno, poter dire la nostra riguardo alla delibera che oggi verra' discussa in Consiglio comunale riguardo alla vendita di una parte delle azioni di Hera". Cosi' Giordano Giovannini, rappresentante della delegazione della Cgil dell'Emilia-Romagna e di Bologna spiega i motivi del presidio a Palazzo D'Accursio, mentre aspetta di entrare, insieme ai lavoratori in protesta, nella sala consiliare.

Oggi, infatti, il Consiglio comunale discute la delibera sulla vendita delle azioni Hera. "Ovviamente noi siamo totalmente contrari perche' ci sembra una scelta miope e senza alcun senso" spiega il sindacalista, "soprattutto se fatta a fine luglio senza neanche una questione precisa a riguardo, senza motivazioni e senza spiegazioni sull'utilizzo di questi soldi pubblici" (Dire)