Pattuglie mobili in zona universitaria, il sindacato poliziotti plaude al progetto

Delle pattuglie di pochi agenti che si spostano in gruppo lungo le vie adiacenti a Piazza Verdi, in collaborazione con la polizia locale. Il sindacato Siulp plaude all'iniziativa della prefetta Patrizia Impresa "concordata -riferisce il Siulp- in seno al recente comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica".

"Condividiamo il superamento del presidio statico in favore di modalità di intervento più dinamiche -aggiungono le divise- in modo da essere facilmente adattabili alle necessità del momento". Se poi c’è disponibilità di uomini -continua la nota- si "prenda in considerazione quello che sosteniamo da tempo, ovvero che il lavoro dell’Esercito garantisca i presidi fissi (come ad esempio la vigilanza alla Basilica di San Petronio), vigilanze e corpi di guardia, dove ancora oggi sono impiegati giornalmente troppi poliziotti".