Università, precari in Rettorato per applicazione Madia: 'Dietro un nome c'è una vita, senza lavoro futuro bloccato'

Presidio dei lavoratori precari dell'Università di Bologna nell'atrio di Palazzo Poggi in occasione del Senato accademico

'Facciamo in modo di invisibili - è l'appello del comitato Tempi determinati - se sono almeno 70 i lavoratori che si possono salvare con la legge Madia, troviamo il modo per farglieli guardare tutti in faccia.

Il totale delle lavoratrici e dei lavoratori aventi diritto in base all’applicazione della legge Madia sono 171. Di questi - continuano dal Comitato - 101 sono già stati assunti a tempo indeterminato in questi ultimi due anni. Resterebbero da stabilizzare 70 lavoratori.

Ma di questi 70 aventi diritto: 23 non sono presenti in alcuna graduatoria (dunque resterebbero a casa se si procedesse con il semplice scorrimento di graduatorie); mentre i restanti 47 essendo almeno in una graduatoria valida potrebbero essere stabilizzati scorrendo le graduatorie di riferimento. A questi occorre aggiungere 9 posizioni di CEL (4 presenti in graduatoria e 5 non presenti in nessuna)'