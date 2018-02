Meteo, le previsioni: avvio incerto con pioggia, neve in Appennino

Arriva la neve, ma solo sui rilievi. E' il quadro fotografato da Arpae per le prossime 96 ore: aria fredda in arrivo dalle pianure russo-siberiane si scontrerà con aria umida in risalita dal Mare Adriatico. Sono quindi previste nevicate copiose, ma solo sulla dorsale appenninica tra mercoledì 21 e venerdì 23 febbraio. Solo localmente, le nevicate potranno scendere anche a quote di bassa collina. Sembra essere per ora esclusa la pianura, sulla quale sono attualmente previste solo deboli precipitazioni.

Nel frattempo, per le prossime 24 ore la Protezione civile ha emesso una allerta meteo a partire dalla mezzanotte di domani, martedì 20 febbraio: si prevedono deboli precipitazioni sui rilievi, con quota neve intorno ai 4-500 metri. Nella serata, sulle pianure centro-orientali piogge deboli e irregolari con intensificazione dei venti (28-38 km/h). I fiumi minori sono sotto controllo, a causa del rischio di piena.