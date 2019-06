Corteo Pride 2019, bus deviati e linea notturna extra: tutte le info

11, 13, 14, 19, 90, 96, T1 e T2. Sono le linee dei bus urbani che vengono deviate nel pomeriggio di sabato 22 giugno, in occasione del Bologna Pride 2019. Il cambio dei percorsi scatta dalle ore 17 e si mantiene fino alle 19.30 circa.

In occasione dell’evento, nella notte tra sabato e domenica, a Bologna sarà in funzione la linea 14N - attiva dalle ore 00.20 con corse ogni 30 minuti - collegamento di bus tra il centro (via dei Mille) e la periferia est della città. Al link www.tper.it/pride2019 le deviazioni in vigore sabato, dalle ore 17 alle 19.30 circa e gli orari del bus notturno.