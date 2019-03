Primarie Pd, Zingaretti vince a Bologna: i risultati

A Bologna le Primarie del Pd le vince Nicola Zingaretti. Con ampio margine. 71,22 per cento le preferenze incassate su un totale di 48700 voti espressi sotto le Due Torri. Un risultato in flessione rispetto alle passate consultazioni elettorali interne al popolo dem, ma non un crollo come si temeva.

La mozione di Maurizio Martina, supportata da metà gruppo dirigente, si è fermata al 16,23 per cento, mentre i renziani ortodossi in città portano a Roberto Giachetti il 12,55 per cento delle preferenze.

Bologna quindi riflette in massima parte l'esito nazionale, senza grandi stravolgimenti. Una vera e propri boccata di ossigeno per i quadri Pd vedere le code ai seggi già dal primo mattino di domenica 3 marzo, un segno di vita per un partito uscito con le ossa rotte dalle ultime consultazioni elettorali e impaludato per mesi nelle farragginose liturgie congressuali, che peraltro hanno visto i risultati in una giornata come quella passata.

"Quando Anniblae è alle porte, tutta Roma si unisce, compreso Catone il censore..." è stata la profezia di Romano Prodi grande ex che assieme ad altri big del popolo dem si è recato alle urne di buon ora.

Anche dal Pd Emilia-Romagna arriva la soddisfazione, con il segretario Paolo Calvano che si fa forte dei 180mila voti espressi in Emilia-Romagna: "Una partecipazione che dà forza ed entusiasmo al Pd, in Italia e in Emilia-Romagna, un segnale di incoraggiamento che migliaia di cittadini ci hanno dato per fare opposizione e costruire l'alternativa a questo Governo. Nella nostra regione i numeri dell'affluenza sono molto positivi e ora si tratta di metterli a valore per le prossime sfide che ci attendono: le amministrative e le europee".