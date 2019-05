La Madonna di San Luca 'scende' in città: modifiche alla circolazione

Sabato 25 maggio si terrà la tradizionale processione per la discesa in città dell'icona della Beata Vergine di San Luca. Divieto di transito lungo il percorso dalle 15 alle 19. Mercoledì 29 maggio, dalle 17 alle 19, si svolgerà invece la processione al seguito della Sacra immagine lungo l'itinerario di via Indipendenza (dalla Chiesa Metropolitana di San Pietro), piazza Nettuno (lato Palazzo Podestà), piazza Maggiore, via Dell'Archiginnasio, piazza Galvani e ritorno in via Indipendenza lungo lo stesso percorso.

Domenica 2 giugno, dalle ore 16.30, la processione per la risalita al Santuario percorrerà via Indipendenza, da San Pietro, via Ugo Bassi, piazza Malpighi, via Nosadella, via Saragozza, via San Luca fino alla Basilica. Qui l'ordinanza del traffico. Le celebrazioni sono accompagnate dalla Fiera di San Luca, il mercatino artigianale

Le modifiche alla cirolazione

Dlle ore 12.30 del giorno 24 maggio 2019 alle ore 24.00 del giorno 2 giugno 2019

- VIA ALTABELLA, DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE COATTA 0-24, su ambo i lati area adibita alla collocazione della strutture

da via Indipendenza di vendita a via S.Alò.

- VIA ALTABELLA, DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE da via Indipendenza area adibita alla collocazione della strutture

a via S.Alò di vendita, eccetto accedenti proprietà private.

- VIA S.ALO', SVOLTA OBBLIGATORIA A SINISTRA eccetto accedenti a proprietà private di vendita, eccetto accedenti proprietà private.

- PIAZZETTA PRENDIPARTE SOSTA CONSENTITA DALLE 7.00 ALLE 9.00 ai veicoli operativi a servizio del mercato

per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di operazioni di carico e scarico merci. La sosta potrà essere effettuata a condizione che rimanga garantita la circolazione veicolare e l'accesso ai passi carrai.

- VIA DEGLI ALBARI, DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, chiusura con transenne eccetto residenti o accedenti,

all'altezza del civico n. 6 proprietà private

- VIA DEGLI ALBARI, DIVIETO DI SOSTA-RIMOZIONE COATTA 0-24, su ambo i lati area adibita alla collocazione della strutture, dal civ. 4 a via Altabella di vendita