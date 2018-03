Mr.Job-Yoox, lavoratrici in tribunale per scioperi 2014 | VIDEO

Slitta l'udienza preliminare, presidio fuori dal Tribunale in via Farini

L'udienza preliminare slitta al 9 luglio per l'irregolarità di una notifica. Allora il Gup deciderà se rinviare a giudizio o meno le 56 lavoratrici ed ex della cooperativa Mr.Job e vari 'solidali', che parteciparono agli scioperi del 12 e 13 giugno 2014 davanti al magazzino della cooperativa, che lavora in appalto per Yoox, all'Interporto di Bologna.

Per tutti il pm Antonello Gustapane ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza privata, mentre a 18 di loro è contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale.

La protesta delle lavoratrici, sostenute dal sindacato Si-Cobas, era scattata per denunciare le condizioni di lavoro e le 'vessazioni' che avrebbero subito dal 2011 al 2014.

Presidio davanti a Palazzo Pizzardi in solidarietà con le lavoratrici e con chi le ha sostenute in quei giorni. In loro sostegno, una trentina di persone tra attivisti di Crash, Cua, Non una di meno.