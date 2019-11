Strage di Bologna: chiesto l'ergastolo per l'ex Nar Cavallini

"Un delitto come questo, nonostante il tempo passato e la condotta successiva dell'imputato, non merita altra pena che l'ergastolo". Così il pm di Bologna Enrico Cieri ha concluso la requisitoria nel processo all'ex Nar Gilberto Cavallini per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.

Duro l'intervento del magistrato in Corte d'Assise: "Se doveste ritenere che Cavallini ha semplicemente offerto a Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini - condannati in via definitiva come esecutori della strage - solo un passaggio fino a Bologna mentre lui si dedicava ad altro, quantomeno dovreste ritenere il contributo di aver offerto una base logistica e documenti contraffatti una condotta di partecipazione colpevole alla strage, che lo deve far ritenere responsabile".

Dopo 39 anni dall'evento, si avvia alla conclusione del processo bis, iniziato nel 2017. Sebbene già processato e condannato per banda armata, ora le accuse a suo carico sono per concorso in strage.