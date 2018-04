Hotel e voli non pagati: titolari dell'agenzia viaggi a processo

Dovranno rispondere di truffa continuata, falso in scrittura privata e insolvenza fraudolenta i due titolari dell'agenzia "Franzoni Superviaggi". Il rinvio a giudizio è stato deciso dal Gup del tribunale di Bologna, con la prima udienza fissata per il 17 luglio.

Le vacanze o anche solo i voli prenotati dai clienti sarebero stati, secondo l'accusa, non pagati, così, dopo tre querele, nell'estate 2014 sono partite le indagini dei Carabinieri. In pratica per la Procura, i titolari intascavano il denaro che poi non utilizzavano per saldare le prenotazioni.