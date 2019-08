Romano Prodi compie 80 anni: festa all'Isola d'Elba

Dal 9 agosto 1939 sono passati 80 anni. Quel giorno a Scandiano, nel Reggiano, è nato Romano Prodi. Oggi il Professore, legatissimo a Bologna, festeggia il suo compleanno in vacanza, all'Isola d'Elba, insieme a sua moglie Flavia. Come sempre. Lo scorso 31 maggio hanno celebrato le nozze d'oro, per le quali hanno poi ricevuto una permagena dal sindaco.

Prodi è stato un protagonista della vita economica e politica del Paese, considerato il fondatore del centrosinistra italiano, lui infattì ha dato vita all'Ulivo. A giugno durante il Biografilm, è stato presentato in anteprima il suo film "Gli anni di Romano Prodi", di Francesco Conversano e Nene Grignaffini.