Profughi dal Corno d'Africa: in arrivo anche a Bologna

Arriveranno in Italia il 31 ottobre, con un volo di linea dell'Ethiopian Airlines proveniente da Addis Abeba, 51 profughi del Corno d'Africa che erano rifugiati da tempo in Etiopia.

Saranno accolti a Bologna e in altre città (Roma, Firenze, Genova, Gubbio, Martina Franca, Milano, Padova) presso associazioni, parrocchie, appartamenti di privati e istituti religiosi, con il supporto di famiglie italiane che si occuperanno di accompagnare il percorso d'integrazione sociale e lavorativa sul territorio, garantendo servizi, corsi di lingua italiana, inserimento scolastico per i minori, cure mediche adeguate. Tutto ciò grazie a un progetto totalmente autofinanziato con l'8x1000 della Cei, fondi raccolti dalla Comunità di Sant'Egidio e la generosità non solo di associazioni e parrocchie ma anche di cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno gratuito e volontario.

Il loro ingresso è stato possibile grazie al nuovo Protocollo d'intesa con lo Stato italiano, firmato lo scorso 3 maggio dalla Cei (attraverso Caritas Italiana e Fondazione Migrantes) e dalla Comunità di Sant'Egidio, che prevede l'arrivo di 600 persone nei prossimi due anni, dopo il primo accordo che ha già portato nel nostro Paese 500 rifugiati nel 2017-2018.

I 51 profughi troveranno ad attenderli alcuni loro familiari, da tempo residenti e integrati in Italia, riferisce in una nota la Comunità di Sant'Egidio. (dire)