Fase due e sanità, allarme Lega sul Sant'Orsola: "Soppresse molte unità operative"

"Nell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Sant'Orsola-Malpighi sono state soppresse molte unità operative". Questo è l'allarme che lanciano Daniele Marchetti e Michele Facci (Lega) tramite un'interrogazione in cui sottolineano che la situazione è stata "denunciata dai sindacati" e che "fra le unità operative prese di mira dalle 'riorganizzazioni' ci sarebbero urologia, oculistica, acuti, geriatria, medicina fissa riabilitativa, palestra e ortopedia".

I consiglieri portano il caso in Regione mettendo in evidenza che "le azioni sarebbero avvenute in maniera perentoria e senza nessun coinvolgimento e concertazione da parte dei lavoratori e delle sigle sindacali che li rappresentano. Fra i primi effetti di queste scelte- rimarcano- ci sarebbe l'imposizione di utilizzo di ferie d’ufficio e di smaltimento forzoso delle ore di recupero e delle ore di straordinario". Questo per quanto riguarda i dipendenti, mentre dal punto di vista della sanità bolognese i consiglieri riportano nell'interrogazione la denuncia di "perdita di posti letto a favore di strutture private convenzionate".

Per questo Marchetti e Facci chiedono all'esecutivo di viale Aldo Moro di spiegare "quanti sono i posti letto ricollocati in strutture private", "quanti di questi ritorneranno all'interno delle strutture dell'azienda ospedaliera universitario Policlinico Sant'Orsola-Malpighi" e, infine, "se risulta che le sigle sindacali siano state coinvolte, quando e se esistano verbali in merito agli incontri". (AP)

