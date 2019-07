Prostituzione, scatta operazione di polizia all'alba: arresti e perquisizioni

Nove arresti, tra parma e Bologna. Sono i primissimi dettagli di una operazione di polizia scattata all'alba e che ha come bersaglio una organizzazione dedita alla sfruttamento della prostituzione. 'Hope and Destiny', questo il nome dell'inchiesta, ha come bersaglio due distinti gruppi che facevano prostituire giovani ragazze provenienti dalla Nigeria. Consueto il 'copione' del gruppo malavitoso, con intimidazioni derivanti da riti a carattere religioso per costringere le giovani a piegarsi al racket del sesso a pagamento. Perquisizioni in corso anche a Reggio Emilia e Verona.