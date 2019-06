Chiusura Hub via Mattei, operatori in presidio: "No deportazioni, no licenziamenti"

Continua la mobilitazione degli operatori dell'Hub di via Mattei, che in base a quanto annunciato dalla Prefettura sta per chiudere per ristrutturazione. Dopo gli interventi dei giorni scorsi, dal palco della Repubblica delle Idee in piazza maggiore, stamattina i lavoratori e le lavoratrici si sono ritrovati in presidio davanti alla Prefettura di Bologna.

Bandiere di Adl, Usb e di Mediterranea e in mezzo ai lavoratori, a inizio presidio, anche alcuni consiglieri comunali: Francesco Errani del Pd e Federico Martelloni di Coalizione civica. Il sit-in era stato convocato perché era in programma un incontro tra la Prefettura e i gestori dell'Hub che però, a quanto riferiscono i sindacati, è stato annullato ieri sera.