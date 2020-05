Protestano le scuole guida, traffico bloccato in rotonda Paradisi: "Fateci fare gli esami" | VIDEO

Dovrebbero iniziare a ripartire dal 25 maggio, ma qualcosa sembra non funzionare nel settore delle autoscuole e degli esami di guida. Circa una cinquantina di responsabili di diverse autoscuole della provincia di Bologna si sono trovati questa mattina nella sede della Motorizzazione di via Enzo Ferrari, dove poi hanno sfilato a passo d'uomo verso la rotonda Paradisi e qui hanno per un breve tempo bloccato il traffico, al grido di "Paghiamo le tasse, fateci fare gli esami".

Il punto sarebbe proprio la mancanza di date disponibili per fare gli esami pratici di guida. "La motorizzazione non ha programmato nessun esami ad oggi -racconta a Bolognatoday Riccardo, uno degli istruttori di guida che ha partecipato alla protesta- dicono che fino a oltre metà giugno non si programmano esami".

un altro problema, oltre all'agenda, sembra essere con gli esaminatori che -riferisce Riccardo- non sembrano disponibili a salire in macchina. Inoltre gli esami di guida per motociclisti e ciclomotori potrebbero ripartire da subito senza rischi covid ma non si vede nessuna intenzione".

Altro problema è quello della prova teorica. Le nuove norme sul distanziamento prevedono altri spazi oltre alla sede della motorizzazione per fare la prova ma "le scuole guida, che sono ritenute dalla legge operatori professionali qualificati non sono state autorizzate. Questo per noi è inaccettabile" conclude Riccardo.

