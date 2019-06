Protesta su torre Asinelli, due denunce per gli attivisti

Sono stati raggiunti dentro la torre degli Asinelli, dentro la quale si erano chiusi per poi srotolare uno striscione in solidarietà con due detenute in Abruzzo. Scatta la denuncia per 35enne e un 33enne, entrambi identificati dalla Digos di Bologna. Entrambi i soggetti, militanti di una delle aree anarchiche attive in città, dovranno rispondere di invasione di terreni ed edifici, danneggiamento, e anche di interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia i due, dopo essersi chiusi dentro la torre con un espediente, avrebbero danneggiato una finestrella per appendere lo striscione per 'Anna e Silvia', detenute della stessa area in carcere all'Aquila, in sciopero della fame per un regime detentivo ritenuto particolarmente aspro. Entrambi sono stati fatti scendere dagli agenti, mentre alla base della torre un presidio si è tenuto fino a tarda sera.