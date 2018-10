Pulizia dei muri in via Petroni: due weekend di lavoro, bene accetti volontari

Due fine settimana per ripulire muri, portoni, serrande e arredi di di via Petroni e delle strade limitrofe Bibbiena, Vinazzetti, Acri e San Sigismondo: il 13 e 14 e il 20 e 21 ottobre 2018 a partire dalle 9 Assopetroni chiama a raccolta i cittadini per collaborare: "Contiamo sulla partecipazione di quanti volessero aiutarci in questa impresa".

Tinte, pennelli e materiali d’uso verranno fornite dal Comune di Bologna, mentre l’acquisto delle vernici per serrande, arredi, dei materiali vari e la preventiva cancellazione delle scritte con il rimotore, sarà completamente autofinanziato. Contiamo pertanto in un piccolo contributo economico (specie da parte dei commercianti e dei condomini), che potrà essere versato sul posto, dietro rilascio di regolare ricevuta o con bonifico bancario.

Domenica 21 ottobre, alle ore 13, breve interruzione per una merenda associativa sotto i portici (cibi e bevande preparati e offerti da residenti e commercianti). Le notizie sul sito dell’Associazione Assopetroni.