Riprende la pulizia notturna delle strade: stop rimozione auto

È iniziata questa settimana la pulizia notturna delle strade del centro storico senza la rimozione delle auto. Lo rende noto il Comune di Bologna che ricorda: "Niente più cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata di notte nelle strade del centro storico di Bologna e pulizia garantita anche d’estate", in pratica il servizio di lavaggio notturno delle strade del centro storico non prevede più la rimozione delle auto in sosta.

Il servizio non andrà più in pausa nei mesi estivi: sarà attivo da marzo a novembre, mantenendo solo la sospensione invernale, ed è previsto tutte le settimane dalla notte tra il lunedì e il martedì alla notte tra il giovedì e il venerdì, dalle 00.30 alle 6. Ogni strada del centro storico sarà pulita una volta al mese come in passato. Ogni notte durante il servizio operatori di Hera convogliano i rifiuti al centro della carreggiata, poi la spazzatrice rimuove i rifiuti e infine l’autobotte lava la strada. Il servizio iniziato ieri si concluderà l’ultimo venerdì di novembre per poi riprendere a marzo.