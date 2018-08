'Strade pulite': riprende la notte tra il 3 e il 4 settembre il lavaggio delle strade

Martedì 4 settembre riprende il servizio di pulizia notturna delle vie del centro storico, con rimozione delle auto nelle vie interessate dal passaggio dei mezzi che rimarrà attivo fino al 28 novembre.

Il lavaggio stradale viene effettuato di notte dalle 0.30 alle 6, solo di:

martedì (notte tra il lunedì e il martedì)

mercoledì (notte tra il martedì e il mercoledì)

giovedì (notte tra il mercoledì e il giovedì)

venerdì (notte tra giovedì e venerdì)

Nei giorni festivi infrasettimanali la pulizia delle strade non sarà effettuata.

Il divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati, riguarderà sia gli autoveicoli che i ciclomotori e sarà segnalato da cartelli mobili posizionati con almento 48 ore di anticipo lungo le strade, comprese quelle dotate anche di segnaletica fissa. La rimozione non è prevista per i veicoli muniti di apposito contrassegno, appartenenti a disabili e per tutte le categorie indicate nell'Ordinanza in allegato.

Per evitare di dimenticare la notte del lavaggio e quindi di incorrere nella rimozione forzata è possibile consultare il data base Pulizia Strade di Hera http://www.gruppohera.it/statico/bologna/db_pulizia_strade.php mentre per essere sempre avvisati in tempo del lavaggio si può accedere al servizio online gratuito di alerting tramite sms o email http://www.gruppohera.it/clienti/casa/sms/328.html, messo a disposizione da Hera tramite il quale si verrà avvisati in tempo del lavaggio notturno nella strada di interesse.

