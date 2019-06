Pulizia delle strade cittadine: le auto non verranno più rimosse

Le auto che restano parcheggiate in strada negli orari di pulizia delle strade non verranno più rimosse e, da questa notte, è sosoeso il lavaggio fino a settembre. Per molti una battaglia vinta, una disposizione di cui si parlava da tempo: certamente un respiro di sollievo lo fanno i residenti, che spesso dimenticandosi della giornata di pulizia, hanno subito la rimozione e la conseguente spesa in aggiunta alla sanzione.

Come informa Hera: "Al solito, in coincidenza con il periodo estivo, da venerdì 28 giugno 2019 (quindi dopo la pulizia prevista nella notte fra giovedì 27 e venerdì 28), Hera sospende la pulizia notturna del centro storico con rimozione delle auto. Ogni altra operazione di pulizia della città e del centro storico (spazzamento manuale e meccanizzato) continua regolarmente. Per informazioni sui servizi di raccolta rifiuti a Bologna è disponibile l’app il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente. Inoltre, si può contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Le chiamate sono gratuite da fisso e cellulare.