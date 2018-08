Spaccio estivo in città: controlli in varie zone, pizzicati tre pusher

Una città molto rallentata dal periodo di vacanza, ma molti pusher non sono andati in ferie e la Polizia ne ha denunciati tre fra il pomeriggio di ieri e la primissima mattinata di oggi.

Poco prima delle 14 di ieri i controlli della Polizia al Parco della Montagnola hanno portato alla perquisizione di un 19enne italiano che aveva cercato di eludere il controllo: addosso aveva 5 grammi di hashish, 0,26 grammi di cocaina e 270 euro in banconote di piccolo taglio. Per il giovane una denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Alle due della scorsa notte, sempre durante i controlli del territorio, un altro controllo in via Belle Arti, dove un gambiano del '90 è stato trovato in possesso di pasticche di Rivotril (senza la necessaria prescrizione medica) e 140 euro. Anche lui denunciato per l'Articolo 73.

In sella alla sua bicicletta, alle 5 del mattino vede la Polizia e si libera di quancosa. Nell'involucro lanciato c'erano cocaina per 5,15 grammi e il soggetto viene poi fermato e denunciato in via della Liberazione. Si tratta di un ragazzo nato in Libia nel 1990.