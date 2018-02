Pusher seduti al tavolino: 'nascondino' con gli agenti poi la denuncia

Alle 10.40 di ieri mattina, a seguito di una segnalazione alla Polizia per la presenza di soggetti molesti in una tabaccheria di via Petroni, gli agenti sono andati sul posto e lì hanno notato due uomini che cercavano di non farsi vedere, accovacciati sotto alcuni tavolini. Ma la messa in scena è durata poco e mentre uno solo dei due è riuscito a fuggire, il secondo è stato fermato e controllato: addosso 4,29 grammi di hashish, già precedenti per spaccio e quindi una nuova denuncia per l'articolo 73. Si tratta di un uomo di origini tunisine classe '67.